Bayern wint ook terugmatch tegen Besiktas en zit in kwartfinale Champions League

Bayern München heeft zich naar de kwartfinale van de Champions League getrapt na een 1-3 overwinning op het veld van Besiktas. Weinig verrassend, want Bayern won ook al de heenmatch met 5-0. In de overbodige return, die al werd afgetrapt om 18u door het tijdverschil in Turkije, maakten Thiago en Wagner de Duitse goals.

De terugmatch in Istanbul was een verplicht nummertje, want na de 5-0 in de heenmatch gaf niemand nog een stuiver om de kansen van Besiktas. De Turken brachten dan ook een B-elftal op de mat, terwijl Bayern met zijn sterkste elf aan de wedstrijd begon. Het resultaat was dan ook dat Bayern na 18 minuten op voorsprong kwam: Thiago Alcantara werkte aan de tweede paal een perfecte voorzet van Thomas Müller tegen de touwen. De 0-1 was meteen ook de doodsteek voor Besiktas en de ruststand in Istanbul.

Al vroeg in de tweede helft verdubbelde Bayern de score dankzij een owngoal van de thuisploeg, daarna bloedde de wedstrijd helemaal dood. Een verdwaalde rosse kat zorgde nog voor enige opschudding in de match, al scoorde Vagner Love ook de 1-2 eerredder voor Besiktas. Sandro Wagner kwam ook nog op de tabellen terecht, zes minuten voor tijd maakte hij de 1-3.

Zo zit Bayern na een 1-7 over de twee wedstrijden heen verdiend in de kwartfinales van de Champions League. Het zit vrijdag in de trommel, samen met Sevilla, AS Roma, Real Madrid, Liverpool, Manchester City en Juventus. Later op woensdagavond komt daar nog Barcelona of Chelsea bij.

Uitslagen:

Besiktas - Bayern München: 1-3 (heen: 0-5)

Woensdag:

20u45: Barcelona - Chelsea (heen: 1-1)

Al gespeeld:

Manchester United - Sevilla 1-2 ( 0-0)

AS Roma - Shakhtar Donetsk 1-0 (1-2)

PSG - Real Madrid 1-2 (1-3)

Liverpool - FC Porto 0-0 (5-0)

Manchester City - Basel 1-2 (4-0)

Tottenham - Juventus 1-2 (2-2)