Beringenaar volgde zijn grote liefde na amper jaar samen naar Chicago

Beringen -

Beringen was hem te klein, maar dat Rafaël Smeyers al op zijn 24ste definitief naar de andere kant van de oceaan zou verkassen, was ook voor zijn vrienden en familie een verrassing. “Met dank aan mijn vrouw Cathryn, een Amerikaanse die ik in een Ierse pub in Zuid-Frankrijk heb leren kennen”, zegt de Limburger, die intussen al veertien jaar in Chicago woont en werkt. “Ik moest wel. Pendelen tussen Europa en de Verenigde Staten werd te duur.” (lacht)