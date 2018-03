Nieuwe maatregelen voor terreurslachtoffers zijn “vaag en te laat”: “We hebben als overheid gefaald”

De regering heeft een hele reeks nieuwe maatregelen klaar voor slachtoffers van terreuraanslagen, maar die komen in veel gevallen te laat en het is niet duidelijk wanneer ze in werking treden en voor wie ze gelden. Dat zei onder meer Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke woensdagmiddag in de opvolgingscommissie naar de terreuraanslagen in de Kamer. Ook enkele aanwezige slachtoffers van de aanslagen in Brussel reageerden na afloop erg teleurgesteld.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn collega’s op Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en Defensie Steven Vandeput (N-VA) kwamen woensdag in de Kamer toelichting geven bij de maatregelen die vrijdag al zijn aangekondigd na de ministerraad. Het gaat onder meer om een website met alle informatie voor terreurslachtoffers, een ‘uniek loket’ binnen het federaal parket die alle hulpverlening coördineert en die een individuele dossierbeheerder aanstelt voor elk slachtoffer, en een snellere uitbetaling van schadevergoedingen en herstelpensioenen.

Allemaal maatregelen uit de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen, en dus op zich goed werk, klonk het woensdag. Al bleven heel wat parlementsleden toch op hun honger zitten.

“We hebben als overheid gefaald”

“Er zitten vandaag, bijna twee jaar na de aanslagen, nog altijd veel slachtoffers in de penarie, ondanks de aankondigingen van de regering. We hebben als overheid gefaald in het geven van snelle en adequate nazorg aan de slachtoffers”, verwoordde Stefaan Van Hecke het. Ook sp.a-Kamerlid Meryame Kitir en cdH’er Georges Dallemagne benadrukten dat het werk van de regering nog lang niet af is. “Veel slachtoffers geloven er niet meer in. Ik denk dat sommige ministers inderdaad hun best hebben gedaan, maar collectief hebben wij gefaald”, zei het cdH-Kamerlid.

Zo is voor veel maatregelen niet duidelijk wanneer ze ingaan of voor wie ze gelden. “Er zijn maatregelen aangekondigd, wellicht omdat 22 maart eraan komt en men al wist dat men vandaag naar hier zou moeten komen. Maar ze zijn vaag, qua uitvoering en vooral qua timing. Als je twee jaar na een aanslag aankondigt dat je nu een portaalsite hebt waarop alle informatie gebundeld staat, dan vind ik dat bovendien heel, heel laat”, zei Van Hecke.

Ook slachtoffers teleurgesteld

Ook bij de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Brussel zit de teleurstelling diep. “Wij krijgen niet de kans om een nieuw leven op te bouwen, omdat we telkens moeten aantonen en bewijzen dat we slachtoffer waren. Ik heb tot op vandaag nog geen euro gezien”, verklaarde een van hen na afloop.

Voor de slachtoffers is het vooral belangrijk dat ze correct worden behandeld, legde Philippe Vansteenkiste van slachtoffervereniging V-Europe uit. “Er veranderen dingen, maar er zijn te veel dingen waar geen beweging in zit. Dat wij niet op dezelfde manier worden behandeld als oorlogsslachtoffers, vinden wij bijvoorbeeld heel erg.”

“Het is niet zo simpel als het lijkt”

“Natuurlijk is bescheidenheid hier op zijn plaats”, benadrukte minister Geens in de Kamer. “We moeten niet pochen met het Belgische systeem.” Maar de regering heeft wel veel gedaan, ook vóór de aanbevelingen van de commissie er waren, benadrukte de CD&V’er. “U weet dat we een land zijn met verschillende beleidsniveaus en complexe structuren, het is dus niet zo simpel als het lijkt.”

De minister kondigde aan dat er in april een soort ‘slachtofferdag’ komt bij het federaal parket, waar slachtoffers terecht kunnen met hun individuele dossier en vragen. Aan de hand daarvan zal bepaald worden wie nog een individuele dossierbegeleider nodig heeft, en wie niet.

“Een goed signaal”, volgens commissievoorzitter Patrick Dewael (Open Vld). Al benadrukte hij dat de complexiteit van de Belgische structuren “niet in de schoenen van de burger kan worden geschoven maar door de politiek zelf moet worden opgelost. “We kunnen ons niet verschuilen achter het verhaal dat het bij ons nu eenmaal ingewikkeld is. Het is een kwestie van politieke wil en pragmatisme.”