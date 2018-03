Groen en Ecolo vinden inspiratie in Rijsel voor omvorming Koning Boudewijnstadion

Brusselse Parlementsleden Arnaud Verstraete (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) bezochten samen het Pierre Mauroy stadion in Lille met als doel inspiratie op te doen voor de omvorming van het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dit stadion is geschikt voor allerlei evenementen en werd gebouwd in een publiek-private samenwerking. Het afgelopen jaar waren er naast voetbal ook rugby, tennis, handbal, motocross te bewonderen, maar ook meerdere concerten en festivals. Arnaud Verstraete (Groen): “Groen en Ecolo zijn voorstander van de omvorming van het Koning Boudewijnstadion tot een multifunctionele sportinfrastructuur”, klinkt het bij Groen.

“De Rijselse ervaring bevestigt dat een hedendaags stadion voor meerdere sporten en evenementen gebruikt kan worden en dat zo’n benadering veel meer te bieden heeft voor de bevolking. Daarnaast toont het Franse voorbeeld ook aan dat de overheid alles te winnen heeft bij meer transparantie, inspraak en sterkere onderhandelingen.”

Aan de hand van een presentatie, video’s en een rondleiding werd de grote troef van het stadion in Rijsel, namelijk de multifunctionaliteit, in de verf gezet, zo vinden Groen en Ecolo. Arnaud Verstraete (Groen): “Het is zaak om goed te bepalen welke functies we nodig hebben in Brussel. Voor Groen en Ecolo moet er naast grote evenementen (zoals topmatchen en de Memorial Van Damme) ook plaats zijn voor de lokale sportverenigingen om dagelijks gebruik te maken van een omgevormd stadion voor zowel indoor- als outdoorsporten. ”

Het stadion in Lille werd gebouwd door een onderneming van de groep Eiffage, die ook voor de uitbating zorgt. De metropolitaine regio betaalt een jaarlijkse vergoeding, maar krijgt ook opbrengsten uit het gebruik van het stadion. Na 31 jaar wordt MEL eigenaar van het stadion en alle omliggende gebouwen. “Er is in Lille veel beter onderhandeld over de voorwaarden dan bij het Eurostadionproject, waar alle lusten naar één privéspeler gingen en alle lasten bij de gemeenschap terechtkwamen” meent Arnaud Verstraete (Groen).

“Natuurlijk moeten we dit model niet klakkeloos kopiëren, het is vooral een bron van inspiratie voor Brussel, waar we ons eigen model moeten uitwerken, in alle transparantie en in overleg met alle belanghebbenden” besluit Arnaud Pinxteren (Ecolo).