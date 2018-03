Limburgse hogescholen houden reanimatiemarathon: “Die eerste minuten zijn cruciaal”

Hasselt / Genk - In zestien steden in Vlaanderen en Brussel, waaronder Genk en Hasselt, hebben hogescholen en het Rode Kruis Vlaanderen woensdag een “reanimatiemarathon” gehouden, in aanloop naar de Dag van de Zorg op zondag 18 maart. Studenten van zorgopleidingen demonstreerden er reanimatietechnieken aan passanten op pleinen en in verschillende hogescholen zelf konden studiekiezers en omwonenden een rondleiding krijgen bij de zorgopleidingen.

De vzw Dag van de Zorg nam voor de reanimatiemarathon contact op met het Rode Kruis en hogescholen met zorgopleidingen, om enerzijds meer jongeren warm te maken voor die zorgopleidingen en anderzijds zoveel mogelijk mensen reanimatietechnieken aan te leren. “Met het zesstappenplan dat we hier demonstreren, gaande van het controleren van het bewustzijn tot het gebruik van een defibrillator als die aanwezig is, komen mensen al heel ver”, zegt Annemie Peeraerts van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG), Campus Zuid. “Onze studenten deelden flyers uit in de omgeving, iedereen was hier vandaag welkom om eens een kijkje te nemen.”

Ook in Hasselt en Genk konden mensen leren reanimeren onder begeleiding van de studenten verpleegkunde van de UCLL.

Naast een demonstratie van een reanimatie op een standaard oefenpop, konden geïnteresseerden op de KdG-campus ook een rondleiding krijgen in het “skillslab”: het campusziekenhuis waar studenten hun verpleeg- en vroedkundige vaardigheden kunnen inoefenen. Daar beschikt KdG over oefenpoppen die door een computer worden aangestuurd en waarbij beter kan worden ingeschat of een reanimatie correct wordt uitgevoerd, maar waar je bijvoorbeeld ook de bloeddruk kan leren meten. Op die manier wil KdG een zo realistisch mogelijke setting creëren vooraleer studenten aan een stage in de eigenlijke zorgsector beginnen.

Dergelijke opleidingen zijn volgens David Raes, lector verpleegkunde aan de Viveshogeschool in Brugge, van levensbelang. “Bij pakweg een hartstilstand zijn de eerste minuten cruciaal. Hoe meer mensen weten hoe ze dan moeten reageren, hoe meer overlevingskans voor het slachtoffer”, zegt Raes. “De basistechnieken die we tijdens de marathon aanleren, kunnen in die eerste minuten echt een verschil maken.”

In totaal kregen 200 mensen bij KdG een demonstratie en staken 30 deelnemers ook zelf de handen uit de mouwen.