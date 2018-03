Tomorrowland krijgt fikse subsidie om naar Frankrijk te trekken

Foto: if

Het Belgische dancefestival Tomorrowland heeft voor 400.000 euro subsidies gekregen van de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes, omdat de organisatie van 13 tot 15 maart een wintereditie van het festival organiseert op Alpe-d’Huez. Dat is te lezen in de plaatselijke pers en bevestigt de festivalorganisatie aan Belga.

“Deze manifestatie, met internationale weerklank, schrijft zich in in de prioriteiten van het regionale cultuurbeleid”, aldus Laurent Wauquiez, voorzitter van de regio, in een communiqué. “Het evenement zal ook de aantrekkelijkheid van de regio versterken.” Wauquiez leidt ook de rechtse oppositiepartij Les Républicains.

Tomorrowland Winter verwacht in maart 2019 zowat 30.000 festivalgangers.