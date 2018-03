Nutella draait niet meer rond de pot: zoveel suiker en palmolie zit er in de chocopasta

De Italiaanse producent Ferrero was altijd vaag over de exacte samenstelling van hun pot Nutella-choco. Volgende week komt daar verandering in: in een nieuwe campagne worden de ingrediënten en hun oorsprong onthuld. Dat meldt de Franstalige Belgische krantengroep Sud Presse.

In ons land worden jaarlijks dertien miljoen potten Nutella-chocopasta verkocht. Dat zijn 24 potten per minuut. De cijfers spreken voor zich: de Belg eet graag een boterham met choco. Maar de voorbije jaren kreeg de pasta veel kritiek over zich heen omdat Ferrero veel palmolie gebruikt. Dat is een verzadigd vet dat de chocopasta een gladde textuur geeft, maar volgens de Hoge Gezondheidsraad slecht is voor de gezondheid omdat het ingrediënt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk vergroot.

De helft suiker

Vanaf volgende week trekt het bedrijf de transparante kaart en laten het in een nieuwe campagne weten hoe de pasta is samengesteld. Het motto: “Wij draaien niet rond de pot”. Een pot choco bestaat voor 50 procent uit suiker, 20 procent palmolie, 13 procent hazelnoten, 8,7 procent melkpoeder, 7,4 procent cacao, 0,48 procent vanilline (chemische verbinding) en 0,02 procent Lecithine (een mix van fosfolipiden en olie uit eierdooiers, koolzaad, melk en soja). “We maken een genotsproduct, geen dieetproduct”, reageert kwaliteitsmanager van Ferrero Benelux in La Capitale.

Koffielepel choco

“Iedereen moet de choco op een verantwoorde manier consumeren. We raden dan ook niet aan om elke ochtend een boterham met choco te eten. Een gevarieerde voeding is belangrijk.”, klinkt het nog. Toch een boterham met choco eten? Dan is de aanbevolen hoeveelheid pasta per boterham 15 gram. “Dat is ongeveer zoveel als een koffielepeltje”, voegt Spampinato eraan toe.