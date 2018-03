IS gebruikt kinderen voor executies in Afghanistan

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft voor de executie van drie mannen in Afghanistan blijkbaar kinderen gebruikt. Een woensdag op het internet gepubliceerde reeks foto’s met het logo van IS-Khorasan, een vleugel van IS die actief is in Afghanistan en Pakistan, toont taferelen met drie gevangenen in oranje overalls en twee kindsoldaten. De jongens kunnen acht tot tien jaar zijn en dragen een pistoolholster vastgesnoerd rond hun bovenlichaam.

Op een van de vijf foto’s drukken de kinderen elk een gevangene bij de nek neer tot op hun hoogte. Op een andere foto staan ze met getrokken wapens achter twee van de drie gevangenen. Op de laatste foto liggen de drie gevangenen met bloedend hoofd op de grond, terwijl de kinderen blijkbaar juichend hun wapens in de lucht steken.

Op de onderschriften staat dat het om de “liquidatie van elementen van het Afghaanse leger en een militaire spion in Nangarhar gaat”. In de Oost-Afghaanse provincie Nangarhar heeft IS in Afghanistan zijn enige grote territoriale basis. De foto’s met op de achtergrond bomen en rotsen kunnen overeenkomen met Oost-Afghaanse winterlandschappen.

IS heeft in Irak en Syrië duizenden kinderen gerekruteerd en onder andere als strijder of kamikaze ingezet. De VN waarschuwen in hun nieuw jaarrapport inzake burgerslachtoffers in Afghanistan, dat ze in 2017 getuigenissen over 643 kindsoldaten hebben ontvangen. Tot dusver kon geverifieerd worden dat 19 jongens door IS werden gerekruteerd. In werkelijkheid liggen de cijfers vermoedelijk hoger.

IS was pas begin 2015 in Afghanistan opgedoken. De VS en de Afghaanse troepen vallen hun stellingen in Nangarhar sindsdien wekelijks enkele keren aan. Maar IS blijft zware aanslagen plegen, heeft de rekrutering opgedreven en probeert ook in Noord-Afghanistan vaste voet aan de grond te krijgen.