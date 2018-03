Opnieuw prijs voor Quick-Step Floors in Nokere Koerse

Fabio Jakobsen (Quick Step Floors) heeft de 73e editie van Danilith-Nokere Koerse (1.BC) gewonnen. Na 191,1 kilometer op een vernieuwd parcours was hij de snelste bergop. Wout van Aert wist zich weer te tonen, hij zorgde ervoor dat de vroege vlucht werd ingerekend en mende het peloton richting de streep op de Nokereberg.

Het startsein werd voor de vierde opeenvolgende keer gegeven vanop de Markt van Deinze. Het nieuwe parcours moest de wedstrijd nog wat meer pigment en spankracht geven, en loste die verwachtingen zeker in. Nokereberg bleef scherprechter maar na de start volgde meteen een lus van 76 kilometer, met passages op Nokereberg en de Tiegemberg.

Acht renners trokken in de aanval en kregen van het peloton zelfs meer dan tien minuten. Met Timothy Stevens (Cibel-Cebon) zat er slechts één landgenoot voorin, de overige vluchters waren Conor Dunne, Yannick Martinez, Simon Sellier, Martijn Budding, Daniel Turek, Ivo Oliveira en Rob Ruijgh.

In de finale reden de renners twee ronden van 29 kilometer rond Nokereberg met daarin een pak kasseiwegen zoals die van Huisedorp, de Huisepontweg en Wannegemdorp. In de aanloop daarnaartoe werd het tempo de hoogte ingejaagd en smolt de voorsprong van de vluchters als sneeuw voor de zon.

Daar zat ene Wout van Aert voor iets tussen, want in de voorlaatste ronde van de wedstrijd draaide hij de gashandel stevig open in het peloton. Van Aert voelde zich duidelijk opnieuw in zijn nopjes op de kasseien rond de Nokereberg, al ging hij eerder in de wedstrijd wel onderuit door het grind in een bocht. Van Aert zorgde voor een afscheiding, samen met acht metgezellen, ging hij verwoed op zoek naar de acht leiders in koers. Op 20 kilometer van de streep bedroeg hun voorsprong nog 40 seconden.

Voor Conor Dunne ging het dan ook niet snel genoeg in de kopgroep. De Ier van Aqua Blue Sport gaf er een ruk aan en reed prompt weg van zijn zeven kompanen. Stevige inspanning van Dunne, die zo de laatste 15 kilometer solo mocht aanvatten. In de achtergrond rekende het peloton intussen het groepje-Van Aert weer in. Eén tegen allen dus voor Conor Dunne.

Zijn inspanning zat er dan ook even later op: met nog negen kilometer op de teller slokte het peloton de Ier op. Missie hoe dan ook geslaagd voor Dunne, die alweer zijn ploeg in de kijker wist te zetten. Dat deed ook Wout van Aert nog eens, met een nieuwe cartouche net voor de Kouterstraat trok hij het peloton op een lint en zorgde hij voor de uitputtingsslag in de laatste vijf kilometer.

In dienst van Sean De Bie, maar bergop trok de jonge Nederlander Fabio Jakobsen (Quick Step) wel aan het langste eind. Opnieuw prijs dus voor Quick-Step Floors. Voor neoprof Jakobsen is het de eerste profzege. Op de erelijst volgt hij de Fransman Nacer Bouhanni op.

Uitslag:

1. Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors)

2. Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise)

3. Hugo Hofstetter (Cofidis)

4. Roy Jans (Cibel-Cebon)

5. Andrew Fenn (Aqua Blue Sport)

6. Baptiste Planckaert (Katusha)

7. Zakkari Dempster (Israel Cycling Academy)

8. Sean De Bie (Veranda’s Willems-Crelan)

9. Maxime Vantomme (WB-Veranclassic)

10. Kamil Gradek (CCC)