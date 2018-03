Hasselaar Maarten Nulens, van de bouwwerf naar de zondagavond op Eén

Hij had zich er eigenlijk al mee verzoend dat hij nooit meer voor een camera zou staan. Tot Maarten Nulens (29) een telefoontje van Eén kreeg: of de relatief onbekende Hasselaar de hoofdrol wou vertolken in hun nieuwe fictiereeks. Een tragikomische serie over een jonge kankerpatiënt, waarin Nulens hart en ziel heeft gestopt. “Toen ik dit aanbod kreeg, werkte ik nog in de bouw”, vertelt Nulens. “Ik knijp mezelf nog elke dag in de arm. Want geloof me, de afgelopen tien jaar heb ik duizend keer meer downs dan ups doorgemaakt.”