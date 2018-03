Na wolvin Naya: ook lynx en coyote op weg naar Vlaanderen

Vlaanderen heeft sinds kort opnieuw kennis gemaakt met de wilde wolf. In het wolvenplan in opmaak wordt de lynx vermeld, maar ook een Europese coyote, met name de goudjakhals, is op weg naar Vlaanderen. Dat geeft Landschap vzw woensdag mee. De komst van de lynx en de coyote zou echter nog wel enige tijd op zich laten wachten.

De vermelding van de lynx in het wolvenplan is voor de natuurvereniging helemaal terecht. “Nu al komen lynxen voor in de Duitse Eifel en al 25 jaar zijn er vermeende waarnemingen in de Ardennen, maar nog nooit kon één daarvan bevestigd worden. De lynx wordt niet voor niets ‘het spook van het bos’ genoemd.”

Een andere comebacksoort is de coyote, met name de goudjakhals. Deze middelgrote hondachtige leeft nu nog meer naar het zuidoosten maar is aan een natuurlijke areaaluitbreiding bezig in delen van Europa, al dan niet geholpen door de klimaatwijziging. Er zijn al goudjakhalzen waargenomen in Nederland en Frankrijk. Op 19 februari 2016 werd op de Veluwe de eerste goudjakhals in Nederland aangetoond. In het Franse Chablais (Haute-Savoie) registreerde een fotoval in de herfst van 2017 tweemaal een goudjakhals. Deze waarnemingen zijn bevestigd door de universiteit van Grenoble, licht Jan Loos van Landschap vzw toe.

Een geruststelling voor Vlaams minister Joke Schauvliege: de goudjakhals is in essentie een mini-wolf. “Om een deugdelijk Plan Goudjakhals te maken, hoef je in het wolvenplan overal ‘wolf’ te vervangen door ‘goudjakhals’. Dit keer kunnen we dus goed op tijd een plan klaar hebben. Volgens onze inschatting wordt dit plan pas heel acuut over een jaar of tien.”

Het meldpunt wolven is ook het meldpunt voor waarnemingen voor lynx en goudjakhals.

Vrijdag 16 maart om 19.30 uur starten Landschap en Welkomwolf.be in Sint-Niklaas (zaal Familia) een Ronde van Vlaanderen, een reeks van 17 info-avonden.