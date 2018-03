Greg Van Avermaet hoopt op gelukstreffer in Milaan-Sanremo

Greg Van Avermaet kent zijn ploegmakkers bij BMC zaterdag in Milaan-Sanremo. De Oost-Vlaming is zondag één van de favorieten, maar beseft dat hij een beetje geluk zal nodig hebben om te kunnen winnen. Naast Van Avermaet staat er met Jürgen Roelandts nog een Belg in BMC-kleuren aan de start in Milaan.

“Ik voel me goed na Tirreno-Adriatico”, opende Van Avermaet. “De vorm is goed en ik kijk uit naar de klassieke eendagswedstrijden de komende weken. Voor Milaan-Sanremo ben ik altijd gemotiveerd. Al is het wel een loterij. Het is een zware wedstrijd, maar ik ben er op het eind vooraan altijd bij. Hopelijk kan ik zaterdag een mooi resultaat rijden.”

Sportdirecteur Max Sciandri bevestigde het kopmanschap van Van Avermaet. “We trekken naar Milaan met een team rond Greg gebouwd”, aldus de Brit. “Greg toonde zich in de Tirreno enkele keren en zijn conditie lijkt goed. Verder hebben we een ervaren team, met ex-winnaar Simon Gerrans en Jürgen Roelandts. Ik denk dat het misschien wel het sterkste team ooit is, dat we rond Greg al hebben gehad.”

. Selectie BMC:

Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Jempy Drücker (Lux), Simon Gerrans (Aus), Jürgen Roelandts (BEL), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (BEL)