Kim Kardashian denkt alweer na over gezinsuitbreiding

Hoewel de Amerikaanse realityster Kim Kardashian nog maar pas mama is geworden van haar derde kindje via draagmoederschap, denkt ze alweer na over gezinsuitbreiding. Maar een vierde kind zou dan wel het laatste zijn. Dat zegt ze zelf in een interview met modemagazine Elle.

Enkele jaren geleden wilden Kanye West en Kim Kardashian een groot gezin met vijf of zes kinderen maar nu het koppel er drie heeft, praat de blondine iets anders. “Mijn huis en mijn hart zijn momenteel helemaal vol. En dat bedoel ik op de meest positieve manier. Ik weet niet zeker of ik nog een kindje zou willen”, zegt ze.

Vier = het maximum

Althans… niet meteen. Kardashian vermoedt dat er op termijn toch nog een beetje ruimte zal zijn voor baby nummer vier. “Dat is het maximum. Ik denk niet dat ik meer kinderen aankan dan dat. Ik heb al zo weinig tijd en ik denk dat het bij koppels belangrijk is dat mama en papa evenveel aandacht besteden aan hun kroost”, zegt ze.

Draagmoederschap

Als een North, Saint en Chicago er later een broer of zus bij krijgen, zal de zwangerschap opnieuw via draagmoederschap verlopen omdat het voor de ster zelf te riskant is om zwanger te zijn. Draagmoeder Lorena, die Chicago in januari op de wereld zette, kan het beroemde koppel dan misschien weer helpen. In de recente seizoensfinale van ‘Keeping Up with the Kardashians’ zei ze alvast dat ze het een voorrecht vindt om mensen die door omstandigheden zelf geen kinderen kunnen krijgen hulp (lees: haar baarmoeder) aan te bieden.