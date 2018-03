VIDEO. Kanaries karten kopjes leeg

De voltallige spelerskern van STVV leefde zich woensdag in Kiewit (Hasselt) uit in razendsnelle karts. “Het missen van play-off 1 lijkt stilletjes aan verteerd”, klinkt het bij coach Jonas De Roeck. “Met deze teambuilding willen we de kopjes leegmaken zodat we fris en monter aan Play-Off 2 kunnen beginnen.”

Grote ongelukken gebeurden er gelukkig niet. Hier en daar een driftje, maar meer niet. Iedereen kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Al kon het voor De Petter niet snel genoeg gaan. Schrik voor blessures? “Aan de tussentijden van de meeste jongens te zien wel”, lacht De Petter.

De trainer is wat voorzichtiger. “Ik was in het begin wel wat ongerust, maar had vertrouwen in de mensen en de veiligheidsvoorschriften hier. Straks gaan we met zijn allen nog iets eten. Perfect om deze mini-afzondering tot een goed einde te brengen”, besluit De Roeck.

Foto: JEFFREY GAENS

