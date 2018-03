IJslands speerpunt ligt op koers voor WK-deelname

IJsland lijkt in Rusland, op het WK voetbal komende zomer (14 juni-15 juli), te kunnen rekenen op haar sterspeler Gylfi Sigurdsson. De IJslandse spelverdeler van Everton raakte afgelopen zondag tegen Brighton geblesseerd aan de knie en zal zo’n twee maanden out zijn. Dat maakten de Toffees woensdag bekend. Zo moet Sigurdsson op tijd fit zijn voor de Wereldbeker.

De 28-jarige Sigurdsson, die vorige zomer voor een kleine vijftig miljoen euro de overstap maakte van Swansea City, staat 6 tot 8 weken aan de kant. Verdere details over de knieblessure maakte Everton niet bekend.

Sigurdsson is een 55-voudig IJslands international. In de zomer van 2016 bereikte hij met IJsland verrassend de kwartfinales op het EK in Frankrijk. Op weg naar het WK in Rusland won IJsland kwalificatiegroep I, voor Kroatië, Oekraïne en Turkije.