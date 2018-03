Mogelijk gat van 1,4 miljard euro in begroting

De regering zal bij de begrotingscontrole een bijkomende inspanning van 700 miljoen tot 1,4 miljard euro moeten leveren voor 2018. Dat stelt minister van Begroting Sophie Wilmès op basis van het (voorlopig) rapport van het Monitoringcomité.

Minister Wilmès leert uit nieuwsberichten dat België het jaar 2017 afsluit met een tekort van 1 procent. In 2014 bedroeg het deficit nog 3,1 procent. Volgens Wilmès tonen de cijfers aan dat de grote besparingsoperatie van de regering geslaagd is. “Ons tekort is op slechts drie jaar tijd tot een derde teruggebracht”, stelt ze.

Het Monitoringcomité heeft ook de begrotingstoestand 2018 geactualiseerd op basis van de nieuwe macro-economische parameters van het Federaal Planbureau. Het tekort van Entiteit I wordt met 576 miljoen euro verhoogd, onder meer als gevolg van de onverwachte overschrijding van de spilindex, waardoor de lonen en sociale uitkeringen toenemen. Uit die cijfers concludeert Wilmès dat er een extra inspanning tussen de 700 miljoen en 1,4 miljard euro nodig zal zijn.

“Terwijl het Monitoringcomité de uitstekende resultaten van de regering-Michel de afgelopen drie jaar erkent, zetten we met dezelfde vastberadenheid het begrotingswerk verder”, aldus nog Wilmès. De minister wacht wel nog op het definitieve rapport van het comité.