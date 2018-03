Je moet nu de deur niet meer uit om Disneyland te bezoeken

Een uitstapje naar Disneyland in de VS is plots stukken makkelijker én goedkoper geworden. Je hoeft er het vliegtuig niet voor te nemen en zelfs je huis niet voor uit. Dankzij Google Street View kun je er namelijk virtueel rondlopen. Maar al dat gemak komt ook met een prijs, een ritje op een van de attracties zal er helaas niet inzitten.

Altijd al Walt Disney World in Orlando of Disneyland in Californië willen bezoeken? Als je daarvoor nog niet genoeg geld bijeen hebt gespaard, kun je in elk geval wel al eens virtueel op bezoek gaan. Google Street View heeft nu elf Disney-locaties toegankelijk gemaakt.

Het gaat onder meer om Pandora the world of Avatar, de Disney Hollywood Studios, Disney Springs, Epcot, de huizen van Mickey and Minnie, het Typhoon Lagoon waterpark en ook het kasteel mag natuurlijk niet ontbreken.

In dit filmpje krijg je alvast een vliegensvlug overzicht van wat er allemaal te zien valt. Hier vind je alle elf afzonderlijke locaties.