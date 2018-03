In dit land zijn mensen het gelukkigst (en België doet het ook niet slecht)

De inwoners van Finland voelen zich het gelukkigst, dat blijkt uit het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde Naties dat woendag, zes dagen voor de internationale ‘Dag van het Geluk’, werd vrijgegeven. België doet het beter dan vorig jaar en stijgt van de zeventiende naar de zestiende plaats.

Om tot de shortlist te komen, houdt men bij de samenstelling van het rapport rekening met het geluksgevoel van mensen in 156 landen. Het rapport rangschikt landen vervolgens volgens zes belangrijke variabelen die welzijn ondersteunen: inkomen, vrijheid, vertrouwen, gezonde levensverwachting, sociale steun en vrijgevigheid.

Scandinavië boven

Uit de analyse blijkt dat inwoners van Finland zich het gelukkigst voelen. Voor het eerst in de geschiedenis van het verslag werd ook rekening gehouden met het geluksgevoel van immigranten en ook hier komt Finland als winnaar uit. De Scandinavische landen scoren over het algemeen goed in de ranglijst. Noorwegen, dat vorig jaar helemaal bovenaan stond, eindigt bij de zesde jaargang van het rapport op de tweede plaats. De top vijf wordt vervolledigd door Denemarken, IJsland en Zwitserland.

Helsinki in Finland Foto: Shutterstock

“De top vijf landen hebben allemaal bijna even hoge waarden voor de zes factoren die een impact hebben op geluk. Vier van deze landen - Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en nu Finland - hebben op de eerste plaats gestaan in de zesjarige geschiedenis van het World Happiness Report", zegt mede-redacteur John Helliwell, professor emeritus van economie aan de Universiteit van British Columbia.

Gelukkige Belgen

Ons land komt binnen op nummer zestien en doet het daarmee beter dan vorig jaar, toen het op nummer zeventien stond. In 2016 stond ons land nog op de achttiende plaats. De huidige stek toont aan dat wij ons gelukkiger voelen dan de Fransen (plaats 23) en de Italianen ( plaats 47). De sterkste dalers in de lijst zijn De Verenigde Staten. Het land moet het nu stellen met nummer 18, terwijl ze in 2017 nog op nummer 14 stonden. Het minst gelukkige land ter wereld is het Oost-Afrikaanse Burundi.

De top twintig van gelukkigste landen

1. Finland

2. Noorwegen

3. Denemarken

4. IJsland

5. Zwitserland

6. Nederland

7. Canada

8. Nieuw-Zeeland

9. Zweden

10. Australië

11. Israël

12. Oostenrijk

13. Costa Rica

14. Ierland

15. Duitsland

16. België

17. Luxemburg

18. Verenigde Staten

19. Verenigd Koninkrijk

20. Verenigde Arabische Emiraten