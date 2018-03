Deze gevaarlijke Limburgse kruispunten worden “zo snel mogelijk” aangepakt

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts beschikt over “historisch hoge budgetten” om de zwarte verkeerspunten in Vlaanderen aan te pakken. “De middelen voor infrastructuurinvesteringen zijn met een derde omhoog getrokken”, stelt de minister. Aan de hand van een lijst met 213 punten wordt er gekeken om simpele ingrepen uit te voeren die op korte termijn het verkeer veiliger kunnen maken, 34 plaatsen in Limburg worden aangepakt.