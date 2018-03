Brits premier May zet 23 Russische diplomaten het land uit na moordpoging op spion

Het Verenigd Koninkrijk zal 23 Russische diplomaten het land uitzetten. Dat heeft premier Theresa May aangekondigd als reactie op de poging tot moord op voormalig Russisch spion Sergei Skripal en zijn dochter.

De 23 diplomaten hebben één week de tijd om het land te verlaten. “Mijn boodschap is simpel”, zei May. “Jullie zijn hier niet welkom”. Het is de grootste uitzetting van diplomaten in het Verenigd Koninkrijk sinds de Koude Oorlog.

Ook alle bilaterale bijeenkomsten met Rusland zullen worden opgeschort, zoals bijvoorbeeld de meeting met Russisch buitenlandminister Lavrov. Er zullen ook geen Britste ministers of leden van de Koninklijke familie naar het WK Voetbal in Rusland gaan.

May legt de schuld voor de poging tot moord op de voormalige spion bij de Russische staat. Dat deed ze dinsdag ook al. “Er is geen andere verklaring voor het zenuwgas dan dat Rusland het gedaan heeft”, zei ze. “We willen geen onenigheid met het Russische volk”, zei May nog woensdag. “We wilden een betere relatie. Het is tragisch dat Poetin op deze manier gehandeld heeft.”

Sergei en dochter Joelia

Zenuwgas

De aanslag met zenuwgas op Sergei Skripal op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury, op een vijftiental kilometer van Porton Down. Daar worden in opdracht van de Britse regering onder andere sarin en VX geproduceerd voor onderzoeksdoeleinden. In Porton Down bevindt zich de grootste voorraad zenuwgassen van West-Europa. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

Rusland ontkende eerder al iets te maken te hebben met de aanval. Poetin verzekerde eerder al dat het zou terugslaan als er sancties van het VK zouden komen.