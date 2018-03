Goed nieuws voor Karen Damen: eerste soloconcert in Lotto Arena zo goed als uitverkocht

Het tij is aan het keren voor Karen Damen. Na pittige kritiek op haar televisieprogramma ‘Karen maakt een plaat’ en tegenvallende kijkcijfers, heeft haar management opnieuw goed nieuws voor de ex-K3-zangeres. Haar eerste soloconcert in de Lotto Arena van vrijdag is zo goed als uitverkocht.

“Ik was juist aan het bellen met Live Nation en er zijn nog 89 tickets”, klinkt het vanuit het management aan de telefoon met Karen. “Dus er zijn iets meer dan 5.200 zitjes verkocht.” Nog honderd te gaan en dat is een heel haalbare kaart, want dagelijks worden er een honderdtal nieuwe tickets verkocht.

Na een eerste ‘Da meende nie?’ is Karen zelf uiteraard heel enthousiast. “Mijn hart begint sneller te slaan. Nu word ik wel steeds zenuwachtiger”, lacht ze. Het is immers de eerste keer dat ze, zonder een blondine en een zwartharige van K3 aan haar zijde, voor zo’n groot publiek zal optreden.

Haar nieuwe televisieprogramma ‘Karen maakt een plaat’ kon televisiekijkend Vlaanderen dan misschien niet smaken, maar de zangeres haar album zelf blijkt het heel goed te doen. ‘Een Ander Spoor’ kwam meteen op nummer één binnen in de Ultratop Albumlijst. Ook deze uitverkochte zaal maakt één ding duidelijk: het publiek heeft nog lang niet genoeg gekregen van Karen Damen.

‘Karen maakt een plaat’, woensdag, 20.35 uur.