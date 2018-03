Vijfdes SHD doen mee aan erfgoedproject

Dilsen

Dilsen-Stokkem - In samenwerking met de dienst cultuur en de heemkundige kringen van stad Dilsen-Stokkem vond ook dit jaar het erfgoedproject plaats.

Tijdens dit project moeten de leerlingen van het vijde jaar van de Stedelijke Humaniora objecten van de eerste helft van de 20e eeuw observeren en trachten zoveel mogelijk informatie te vinden met behulp van de bronnen aanwezig in de bib (lectuur, internet en de kennis van de mensen ter plaatse) om ze vervolgens te digitaliseren op de site van erfgoedplus. Ook dit jaar was er eerst een educatieve wandeling waarbij de leerlingen met behulp van apps op hun smartphone informatie konden vinden over het project. Bij aankomst in de bibliotheek konden ze dan direct aan de slag en was het voor velen een leuke ervaring om het verleden van dichtbij te bestuderen.