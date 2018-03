Vergiftigde spion: May bereidt sancties voor, Rusland dreigt terug te slaan

Volgens verschillende Britse media bereidt premier Theresa May sancties voor tegen Rusland, nu Moskou weigert om uitleg te geven over de vergiftiging van een Russische dubbelspion in Engeland. Het Kremlin laat echter weten geen beschuldigingen “zonder bewijzen” toe te laten en dreigt ermee terug te slaan.

May had voor middernacht uitleg geëist van Moskou over de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal (66) en zijn dochter vorige week. “Maar Moskou staat de beschuldigingen zonder bewijzen en de dreigende taal met ultimatums niet toe”, liet de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, vanmorgen weten op een persconferentie. “Rusland heeft niets te maken met wat in Groot-Brittannië gebeurd is.”

“We hopen dat het gezond verstand zal zegevieren en dat andere landen zich op zijn minst afvragen of er al dan niet bewijs bestaat en of de verwijten tegen Moskou terecht zijn”, aldus de woordvoerder. Hij herhaalde dat Rusland “openstaat voor elke medewerking aan een onderzoek naar de oorzaken van het incident”.

De Britse premier Theresa May vergadert ondertussen met haar Nationale Veiligheidsraad over eventuele sancties tegen Rusland. De Britse regering dreigt er onder meer mee de vergunning van de televisiezender Russia Today in te trekken en Britse diplomaten het land uit te wijzen. Het Kremlin verzekerde dat het zou terugslaan als Londen “illegale acties tegen Russische media in het Verenigde Koninkrijk” onderneemt.