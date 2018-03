Pech voor Quick Step: ervaren Dries Devenyns is maanden out na rugoperatie

Quick-Step Floors zal het enkele maanden zonder Dries Devenyns moeten doen. De Oost-Vlaming, die zondag door rugpijn niet meer aan de start van de slotrit van Parijs-Nice kwam, werd dinsdag geopereerd aan een hernia.

Na niet meer te zijn gestart in de laatste etappe van de Koers naar de Zon onderging Devenyns maandag een MRI-scan. Daaruit bleek dat de renner met een hernia sukkelde en onder het mes moest. Dat gebeurde dinsdag in het AZ in Herentals. De komende maand mag de 34-jarige Devenyns zijn fiets niet aanraken.

“Ik ben triest de komende weken niet te kunnen deelnemen aan wedstrijden”, legde de Quick-Steprenner uit. “De vorm was immers goed. Maar ik kan niet uitleggen hoe ik er naar uitkijk eindelijk pijnvrij te zijn. Ik ben op de goede weg om volledig te herstellen. Hopelijk is dit de enige tegenslag van het seizoen en gaat het vanaf nu enkel meer voorwaarts.”

Devenyns was dit seizoen sterk begonnen met al enkele toptiennoteringen en een vijfde plek in het eindklassement van de Tour Down Under. (hc)