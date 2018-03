Tim helpt Cherish uit de kleren, Megan en Joshua nemen een volgende stap op ‘Temptation Island’

De tijd dat enkel Deborah Leemans in de kamer van ‘Temptation Tim’ mocht lijkt voltooid verleden tijd. De man die twee weken geleden nog droomde van een huwelijk met zijn vaste vriendin heeft een plaatsje in zijn bed vrijgemaakt voor verleidster Cherish. Ook Megan hoeft tijdens deze bewogen relatietest niet meer alleen te slapen.

In de volgende aflevering komen we eindelijk te weten hoe de ‘hondstrouwe’ Tim zijn ultieme temptation Cherish toegang verschaft tot zijn kamer die tot voor kort verboden terrein was voor verleidsters. Op een van de beelden zien we de man het kanten topje van de blondine losmaken voor ze naar binnen gaan…"Dit wordt een kantelpunt", schrijft Vijf in een persbericht.

In het vrouwenresort geen stiekem gedoe tussen Megan en Joshua. Zij gebruiken de tijd die hen nog rest in Thailand om samen te slapen (of van floshua te doen). Joshua is praktisch ingesteld en verhuist dan ook zijn spullen naar de kamer van de Oostendse, die elke dag een tikkeltje minder aan haar ex Kevin denkt. "Ik zit tussen vriendschap en verliefdheid", zegt Megan. "We gaan er het beste van maken", voegt haar nieuwe kamergenoot eraan toe.

‘Temptation Island’, donderdag om 20 u 35 bij Vijf.