Drenkeling uit water gesleurd door voorbijgangers in Koksijde, maar hulp komt te laat

Voorbijgangers hebben woensdag rond 9.15 uur een man uit het water gesleurd aan het strand van Koksijde. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. De man zou ten val gekomen zijn en vermoedelijk waren zijn laarzen vol water gelopen.

Volgens lokale politie Westkust gaat het om een 66-jarige Fransman, die in de zee aan het wandelen was en daar vermoedelijk onwel is geworden. Hij zou zich laten verrassen hebben door een zandbank onder het wateroppervlak. Het lijkt erop dat zijn laarzen vol water gelopen zijn, waardoor hij niet meer boven geraken. Dat kon nog niet bevestigd worden. De man bevond zich alleen op het strand. Hij was in Koksijde op vakantie met zijn echtgenote.

De wetsdokter voert een uitwendige lijkschouwing uit om uitsluitsel te krijgen over de doodsoorzaak.