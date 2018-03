Hoe hij ontdekte dat hij ziek was en hoe hij zijn stem verloor: 10 dingen die je nog niet wist over Stephen Hawking

De grootste natuurkundige van deze tijd, de bekendste wetenschapper ter wereld, een legende, een briljant fysicus,... De op 14 maart overleden Stephen Hawking kreeg veel bejubelende stempels opgekleefd. Maar hij was niet alleen dat. Hij was bijvoorbeeld ook een middelmatige scholier of auteur van kinderboeken. En het had niet veel gescheeld of de wereld had al in 1985 afscheid moeten nemen van Hawking. Dat en een aantal andere zaken die je wellicht nog niet wist over Hawking zetten we in onderstaand lijstje op een rijtje.