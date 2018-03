LIVE. Volg de Genkse gemeentraad

Genk - Vanavond kan u vanaf 20 uur de gemeenteraad van Genk hier live volgen. De zitting opent met een agendapunt dat ouders hebben afgedwongen met een petitie. Ze stellen zich vragen rond de plannen van de stad om buitenschoolse kinderopvang te centraliseren.

Nog zal het debat gaan over de zoektocht naar een nieuwe stadssecretaris of algemeen directeur zoals dat in de toekomst gaat heten. Op de agenda staat ook de intergemeentelijke samenwerking voor de handhaving van ruimtelijke ordening in het gebied MidLim. De PVDA stelt vragen onder meer over verkeersveiligheid, milieu, speelpleinwerking en de crèche op het Thor Park. Vlaams Belang wil meer weten over het kabinetssecretariaat en de mogelijke verwevenheid met partijpolitiek en Open VLD stelt voor om elke woning in Genk te voorzien van reflecterende huisnummers.