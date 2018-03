Iedereen mag Crocs maken

De Amerikaanse schoenmaker Crocs heeft niet het alleenrecht om zijn bekende rubberklompen te verkopen. Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag de nietigverklaring van de modelinschrijving bevestigd.

De ene vindt ze afschuwelijk, terwijl de ander erbij zweert, omdat ze comfortabel zouden zijn. De plastic klompen van het Amerikaanse bedrijf Crocs waren een opvallende trend in het straatbeeld toen ze begin jaren 2000 aan een opmars begonnen. Sinds de oprichting in 2002 zijn er al meer dan 300 miljoen paar van verkocht. Geen wonder dat ook andere bedrijven met de rubberklompen willen uitpakken.

Crocs Inc. probeerde het opvallende model dan ook te patenteren, niet alleen in de VS, ook in Europa. Op 22 november 2004 diende het bedrijf een inschrijvingsaanvraag in bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) voor zijn ontwerp. Maar vandaag vangen de Amerikanen bot bij het Europese Hof van Justitie, nadat een Frans bedrijf de aanvraag had aangevochten. De Fransen krijgen nu gelijk van het Hof, omdat het model van Crocs al meer dan twaalf maanden voor de aanvraag publiek beschikbaar was.