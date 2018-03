Moord Dilsen-Stokkem: Daniel K. staat terecht voor moord op Inge Jonkers

Tongeren / Dilsen-Stokkem - In Tongeren is de rechtszaak begonnen van Daniël K. (50), die terechtstaat voor de moord op zijn vrouw Inge Jonkers (45) in Dilsen-Stokkem in 2015. De man, die momenteel onder elektronisch toezicht staat, riskeert een gevangenisstraf van dertig jaar. Bij de start van de zaak werd K. uitgebreid ondervraagd.

Het koppel leek gelukkig maar kampte in werkelijkheid met financiële problemen. K. was sinds zijn zeventiende verslaafd aan gokken. Maandelijks vergokte hij 800 euro. Door een combinatie van familieproblemen, een ontslag na een werkongeval en een dreigend faillissement van de zaak van Inge, liep K. al een tijdje rond met zelfmoordplannen. Om het faillissement te voorkomen ging hij met 15.000 euro van zijn ontvangen ontslagpremie gokken. “Ik heb het ineens ingezet omdat ik haar zaak wilde redden. Maar het ging fout en ik verloor alles”, zo legde K. aan de rechters uit.

Op 15 november 2015 ging het koppel nog samen eten in een restaurant. De volgende ochtend kloeg Inge over rugpijn en vroeg ze een massage aan K. Die nam samen met de massageolie een koord en gooide die rond haar nek toen ze voorover gebogen zat. Daarna trok hij de koord aan en maakte die vast aan een stoelpoot. Daarna probeerde hij zelf ook uit het leven te stappen, maar durfde hij uiteindelijk niet. “Ik wou haar meenemen denk ik. Ik wou haar het leed van het faillissement besparen. Ik heb het toen beslist om haar mee te nemen. Ik was mezelf niet.”

Nadien kleedde hij zijn vrouw aan, legde haar opnieuw op de matras en viel naast haar in slaap. Toen hij wakker werd ging hij in paniek aangifte doen op het politiekantoor in Lanklaar.

Vorig jaar maart werd de zaak verwezen naar de correctionele rechtbank van Tongeren. Sindsdien heeft Daniël K. een enkelband. Woensdagvoormiddag worden de getuigen, waaronder de psycholoog en de zoon van K., nog verhoord.