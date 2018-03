Shinrin-yoku wordt dé hype van dit jaar als we de uitgevers moeten geloven. Het ene na het andere boek over deze Japanse kunst van het ‘bosbaden’ verschijnt in de winkels. Dompel jezelf onder in de natuur en stress en vermoeidheid verdwijnen als sneeuw voor de zon. We namen de proef op de som.

Daar zitten we dan. Op de knieën, in het bos. Met de handen wroetend in de aarde en ruikend aan vochtige, composterende bladeren. Ontelbare gedachten schieten door het hoofd. Wat moeten de wandelaars ...