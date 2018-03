Philippe Gilbert kent zijn ploegmakkers voor afspraak met geschiedenis in Sanremo: “We zijn er klaar voor”

Quick-Step Floors heeft woensdag zijn selectie voor Milaan-Sanremo van komende zondag bekendgemaakt. Philippe Gilbert krijgt de Fransman Julian Alaphilippe en de Italiaan Elia Viviani als medekopmannen naast zich. De Colombiaan Fernando Gaviria ontbreekt met een breukje in de linkerhand. Met knechten Tim Declercq en Iljo Keisse zitten er nog twee Belgen in de selectie van het Belgische WorldTour-team.

“Het is altijd moeilijk om in Milaan-Sanremo het wedstrijdverloop te voorspellen”, stak Gilbert van wal. “Er zijn zoveel scenario’s mogelijk en een zege hangt af van erg veel factoren. Ons team kan spelen met verschillende kaarten. Zelf was ik een beetje ziek in Tirreno-Adriatico, maar ik ben blij dat ik de race heb uitgereden. Zo heb ik toch weer waardevolle kilometers kunnen toevoegen aan mijn motor. Het is jammer dat Fernando Gaviria er niet bij is, maar het ontbreekt ons alvast niet aan opties. Milaan-Sanremo is één van de grootste klasseiekers van het jaar en wij zijn er klaar voor.”

Gilbert werd al twee keer derde in de Primavera (in 2008 en 2011). Het is zijn droom alle vijf de Monumenten in de wielersport te winnen. De Ardennees won eerder al Luik-Bastenaken-Luik (2011), de Ronde van Lombardije (2009 en 2010) en de Ronde van Vlaanderen (2017). Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix zijn de enige twee overgebleven Monumenten. Kan hij er zaterdag nog eentje afvinken...?

Selectie Quick-Step: Julian Alaphilippe (Fra), Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Iljo Keisse (BEL), Maximiliano Richeze (Arg), Fabio Sabatini (Ita), Elia Viviani (Ita)