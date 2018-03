Topfunctie bij oliemaatschappij, chef bij Ikea, carwashuitbater,... Wat doen de Genkse bekerwinnaars 20 jaar later?

Ook al konden we hem door een veranderd telefoonnummer pas erg laat bereiken en heeft hij het bijzonder druk in een topfunctie bij een grote oliemaatschappij, toch ging Thordur Gudjonsson (44) meteen in op de uitnodiging van de reünie van de Genkse bekerwinnaars van 1998. “Ik voel me vereerd. Wij komen nog elk jaar af naar Genk, dit waren de mooiste jaren uit mijn carrière.”