Zo draag je nu al je zomerjurkjes (zonder kou!)

Zin om je zomerjurkjes uit de kast te halen? Met deze stijltips kan je ook zonder zomers weer je zomerjurkjes al dragen zonder kou!

Je jurk weatherproof maken? Dat doe je zo

Combineer je luchtig jurkje met items die zorgen voor een dosis warmte. Draag een dikke cardigan over je zomerjurkje (inclusief opvallende riem) en je hebt een volledig nieuwe look in je kast hangen. Leren vestje of trenchcoat erbij en je bent klaar om het weer te trotseren in stijl!

Voor de durvers: combineer je jurk met trui of broek!

Fan van het laagjeseffect? Combineer je zomerjurkje dan eens met een grof gebreide kabeltrui of sportieve sweater. Een paar stoere laarsjes maakt je outfit helemaal af. Voor de modedurvers: draag je summer dress eens over een broek! Een klassieke hemdjurk bijvoorbeeld staat verrassend goed op een skinny jeans.

Extra stijltips om warm te blijven

Jurkjes zonder mouwen tijdens deze temperaturen? Ja! Draag een fijne sous-pull onder je jurkje en je merkt niets van die gure temperaturen.

Blikdichte panty’s houden je benen lekker warm, maar soms wil je je outfit iets extra geven. Een paar kniehoge laarzen is nog warmer dan een paar panty’s en staat super stijlvol. Die girly jurk krijgt plots heel wat meer allure met een paar overknee laarzen, niet?