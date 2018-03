Heeft Reviewcommissie nog wel nut?

De raad van bestuur van de Pro League zal het op haar volgende vergadering hebben over de toekomst van de Reviewcommissie. Aangezien vanaf volgend seizoen alle wedstrijden van een videoref worden voorzien, dringt een discussie over het nut van de Reviewcommissie zich op.

Alles wijst erop dat de Reviewcommissie vanaf volgend seizoen niet meer toekijkt op de Jupiler Pro League. In september 2017 besliste de Pro League immers al dat de commissie geen beelden meer zou analyseren van wedstrijden waarin de videoref beschikbaar is. “Er dient vermeden te worden dat de Reviewcommissie en de VAR er een verschillende mening op na zouden houden. Dat kan tot rechtsonzekerheid bij de clubs leiden”, verklaarde de Pro League toen.

De komende play-offs zal de Reviewcommissie enkel nog in play-off 2 ingezet worden, want voor alle matchen in play-off 1 en de barrages nadien zijn videorefs voorzien. Volgend seizoen zal de VAR beschikbaar zijn voor alle competitieduels in de Jupiler Pro League, waardoor de Reviewcommissie enkel nog dienst zou doen voor de Proximus League.

De Reviewcommissie werd in de zomer van 2014 in het leven geroepen om brutale fouten die niet of verkeerd beoordeeld werden door de scheidsrechter, achteraf alsnog te kunnen bestraffen op basis van de televisiebeelden.