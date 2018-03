De borsten van de nieuwe Lara Croft te klein? Dat had deze man beter niet gezegd

De Zweedse actrice Alicia Vikander neemt dit keer de rol van Lara Croft op zich in de nieuwe 'Tomb Raider'. Ze wordt minder als seksobject neergezet zoals dat met haar voorgangster Angelina Jolie wel het geval was en dat zint duidelijk niet iedereen. Een man durfde het aan op Twitter aan te klagen dat haar borsten te klein zijn, maar kreeg vervolgens heel wat reacties over zich heen.

In 1996 was Lara Croft nog een cyberbabe met grote borsten, maar de tijden zijn veranderd en anno 2018 is de archeologe geen lustobject meer, wel een echte heldin. Die heldenfilms met vrouwen in de hoofdrol zijn dan ook razend populair, denk maar aan het succes van 'Wonder Woman' en 'Black Panther'.

Alicia Vikander, die haar dit keer vertolkt in de nieuwe 'Tomb Raider'-film, heeft de hotpants ingewisseld voor een praktische, lange broek en zweert ook de bikini af. "Lara is nog steeds sexy, Maar er is een verschil tussen sexy en overgeseksualiseerd", zei de Zweedse actrice daarover in een interview met VTM.

Dat was echter wel eventjes buiten TJ Kirk gerekend, die het duidelijk maar niets vindt dat de borsten van Lara Croft nu een pak kleiner zijn en dat op Twitter wereldkundig maakte. "Moet ik echt die klootzak zijn die zegt dat haar borsten te klein zijn om haar als Lara Croft te zien? Moet ik echt die kerel zijn? Moet ik diegene zijn die dit aankaart", klinkt het daar. Eventjes later kwam hij met een gefotoshopt beeld aanzetten waarmee hij nog meer olie op het vuur gooide.

Do I have to be the asshole who says her tits are too small for me to see her as Lara Croft? Do I have to be that guy? Do I have to be the one who fucking says it?

I guess I do. Sorry.





Alright. I think I've come up with a solution that will please everyone.

Tweets die heel wat reactie uitlokten. "Ik denk dat dit helemaal geen rol speelt. Ze is een fantastische actrice en dat is het enige dat telt", reageert iemand. "Klinkt logisch dat je denkt dat je het recht hebt om haar fysiek te beoordelen want je bent zelf het evenbeeld van Brad Pitt", klinkt het dan weer ironisch in een andere reactie. Dat, en heel veel virtuele opgestoken middelvingers.



I don't think it's really that important. She is an outstanding actor. It's all that matters.