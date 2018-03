Zege in vierde rit Ronde van Taiwan is voor Australiër, Japanner behoudt leiderstrui

Brussel -

De Australiër Cameron Bayly (Bennelong SwissWelness) heeft woensdag de vierde etappe in de Ronde van Taiwan (2.1) op zijn naam geschreven. Na 166,6 kilometer tussen de Nantou County Hall en de aankomst in het Xiangsan Visitor Centre of Sun Moon Lake haalde Bayly het in een sprint met twee van de Amerikaan Cameron Piper (Team Illuminate). De Japanner Yukiya Arashiro werd derde en wordt de nieuwe leider. Lennert Teugels (Cibon-Cebon) was de eerste Belg op de zesde plaats.