Benefietfuif voor Anke’s meldhond en Lovely Therapy Horses

Nieuwerkerken - Op zaterdag 31 maart zal er stevig gefuifd worden in het Ontmoetingscentrum De Brug dankzij het team rond het twaalfjarige epilepsiepatiëntje Anke Reekmans uit Kozen. Naast de vele vrienden zijn het opnieuw de kinderen én pleegkinderen van ouders Stefan en Cynthia die al enkele maanden volop bezig zijn om deze benefietactie op poten te zetten. “Deze editie staat in teken van de epilepsiemeldhond van Anke. We zouden nog een laatste schijf van de 28.000 euro moeten verzamelen. Al hetgeen wat extra is, gaat integraal naar vzw Lovely Therapy Horses, een paardencentrum dat inzet op verschillende therapeutische activiteiten voor mensen met beperkingen”, weet pleegdochter Celine.

De hippotherapie bewijst al verschillende jaren haar nut en krijgt meer en meer aanzien in onder andere de zorgsector. Deze zorgdiertjes, Amerikaanse miniatuurpaardjes, zijn speciaal getraind en kunnen werkelijk overal op bezoek. “Onze thuisbasis is Stal ter Koze, maar evenzeer gaan we vaak op bezoek met onze knuffelpaardjes”, lacht bezielster Cynthia Geenen. “Zo bezochten we al scholen, rusthuizen, instellingen en ziekenhuizen.”

Een brede doelgroep kan dienstdoen op hippotherapie. Hiervoor staan de zachtaardige Haflingers en Tinkers paraat. “Dat gaat van personen met gedrags-, leer- of ontwikkelingsstoornis tot mensen met fysieke of verstandelijke handicap. In een ongedwongen rustige en familiale sfeer geven we les”, duidt Geenen het nut.

Om de kwalitatieve werking van de vzw te steunen en te versterken blijven er natuurlijk heel wat middelen nodig die niet voor het rapen liggen. Daarom trok de kroost Reekmans-Geenen samen met vrienden richting ‘hun’ eigenste MilAnkefuif.

“We zijn onze ouders zo dankbaar dat we iets willen terugdoen, daarom deze knalfuif!”

Ferm fuiven met de groep FeSteyn, natuurlijk met opperperformer Steyn Schraepen en DJ Clinton is sowieso gewaarborgd voor een sublieme avond uit. Voorts is er volop muziek uit de jaren 80, 90 en nillies.

Voor de feestvierders die eerst wat energie willen opdoen, daar dacht men natuurlijk ook aan. Voor de fuif start kan je genieten van een heus pastabuffet aan slechts 15 euro, inkom fuif inbegrepen. Stille Zaterdag is nog nooit zo luid geweest!

De MilAnkefuif praktisch:

Zaterdag 31 maart – ontmoetingscentrum De Brug Nieuwerkerken, Kerkstraat 129

genieten pastabuffet (vanaf 20 uur) én fuiven aan 15 euro – op voorhand betalen

fuif met FeSteyen en DJ Clinton aan 5 euro – deuren om 21 uur

alle info bij Cynthia Geenen 0476/20.26.34,

cynthia.geenen@telenet.be; Stal ter Koze, Doorstraat 110 in Kozen-Nieuwerkerken