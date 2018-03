Eerste Samsøe & Samsøe-winkel in ons land heeft de deuren geopend

Antwerpen - De Antwerpse Kammenstraat mag met Samsøe & Samsøe opnieuw een nieuwkomer verwelkomen. Het is de eerste Belgische winkel van het Deense modelabel.

Samsøe & Samsøe bestaat sinds 1993. De broers Klaus en Preben Samsøe verkochten eerst uitsluitend juwelen in Kopenhagen, maar breidden het aanbod al snel uit naar kleding. Hun modelabel wordt intussen in bijna dertig landen verkocht, en nu is er ook een eerste vestiging op Belgische bodem, die zowel de dames- als herencollectie verkoopt, naast schoenen en accessoires.

De winkel in de Antwerpse Kammenstraat werd ingericht door architect Morten Hedegaard, die elke nieuwe winkel van het modelabel tekent. "Met het gebruik van artistieke lichtinstallaties en een origineel jaren vijftig wandsysteem heeft de winkel een culturele aantrekkingskracht die past in de verhaallijn van de wijk. Hoewel we altijd een duidelijke verwijzing naar het DNA van het label ontwikkelen, is de winkel uniek ontworpen met veel respect voor het gebouw en de architecturale details", klinkt het.