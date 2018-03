Neos-leden in de ban van China

Lommel - Zo'n 44 enthousiaste leden van Neos Lommel luisterden zopas naar de interessante voordracht met prachtige foto’s over China door Vic Berckmans.

Via een wereldkaart is goed waar te nemen dat China zo groot is als heel Europa. Het is het derde grootste land ter wereld met een oppervlakte van 9.600.000 km². De hoofdstad is Beijing, telt 20 miljoen inwoners en is een echte wereldstad. Aan de toeristen worden vooral de Hutong of de buitenwijken getoond, wat een groot contrast vormt met de metropoolstad.

Op 1/10/1949 roept Mao Zedong de Volksrepublieken China uit, waarvan hijzelf president wordt. De eerste keizer was Qin Shiuang, die een duistere kant had. Onder zijn beleid werden 460 geleerden terechtgesteld en 700 levend begraven. Maar hij zorgde er ook voor dat het Mausoleum en de Grote Muur gebouwd werden. De Grote Muur is ongeveer 5.000 km lang en loopt steeds over de hoogste toppen van de bergen. Er zijn continu restauratiewerken bezig. Het bouwen van het Mausoleum, dat 2 km² groot is, duurde 39 jaar.

Door boeren die toevallig stukjes terracotta op hun veld vonden werd het Terracottaleger ontdekt in 1974. De opgravingen duurden tot 1979. Meer dan 1.000 krijgers en paarden werden zo blootgelegd. Ze representeren de keizerlijke lijfgarde, beschermers van het graf van de keizers. Er zouden nog 6.000 terracottabeelden en 45 strijdwagens opgegraven kunnen worden. In 20 jaar tijd trok deze bezienswaardigheid al meer dan 50 miljoen bezoekers.

Na deze uitleg toonde Vic de Neos-leden prachtige foto’s van het Olympisch dorp met het Vogelnest, van de Hemelse tempel met de hemelse kluis en de Heilige steen en van het Plein van de Hemelse Vrede (ons allemaal beter bekend als het Tiananmenplein). Dit plein is 880 meter lang en 500 meter breed, waarop het Mausoleum van Mao staat. Elke dag komen er 10.000 Chinezen naar Mao. Verder toonde de gastspreker nog mooie foto’s over De Verboden Stad, 750 op 960 meter groot, voltooid in 1422. Het bevat 900 gebouwen en de keizer woonde in het mooie Binnenhof. Het noemt De Verboden Stad omdat er niemand in mocht en degenen die erin waren, mochten er niet meer uit, alleen de Keizer.

Van al die grootse getallen werden de Neos-leden een beetje stil. Diegenen die nog niet in China geweest zijn, voelden een drang om te vertrekken. Alweer een geslaagde voordracht!