Wozniacki overleeft achtste finales niet van Russische boevrouw in Indian Wells

De Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Indian Wells (hardcourt/8.648.508 dollar).

Wozniacki, het tweede reekshoofd, moest na één uur en 41 minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-5) de duimen leggen voor de Russische Daria Kasatkina (WTA 19). Het was voor de winnares van de Australian Open de tweede nederlaag in een maand tijd tegen Kasatkina. De Russische was eerder in eigen land te sterk in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg.

In de kwartfinales wacht Kasatkina een confrontatie met de Duitse Angelique Kerber (WTA 10), die in haar achtste finale in twee korte sets (6-1 en 6-1) brandhout maakte van de Française Caroline Garcia (WTA 7).

Door de nederlaag van Wozniacki is de Roemeense Simona Halep er zeker van nummer één van de wereld te blijven. De Roemeense versloeg in haar vierde ronde de Chinese Wang Qiang (WTA 55) in twee sets (7-5 en 6-1). Halep won eerder het toernooi in Indian Wells al in 2015.