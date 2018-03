Zusjes Sana eindigen als zesde in reuzenslalom Paralympische Winterspelen

Eléonor Sana is woensdag zesde geworden in de reuzenslalom op de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. Samen met haar begeleidster, haar zus Chloé Sana, klokte Sana een totaaltijd (over twee runs) van 2:33.89, 10.89 langzamer dan de Slovaakse winnares Henrieta Farkasova. Zij werd op het podium vergezeld door de Britse Menna Fitzpatrick en de Australische Melissa Perrine.

De zusjes Sana waren in de eerste reeks gestrand op een zevende stek, in 1:18.02. Een betere tweede run, in 1:15.87, leverde een vijfde plaats op.

Na hun eerste run toonde Chloé zich teleurgesteld. “We hebben het moeilijk gehad om een ideale afstand van elkaar te bewaren, waardoor Eléonor het moeilijk had in enkele bochten.” Ook Eléonor was zich bewust van de progressiemarge. “Mijn zus skiede goed, maar ik slaagde er niet in de goede afstand met haar te vinden. Ik ben tweemaal bijna gevallen, hetgeen uiteraard zeer voelbaar was aan de chrono.”

Na de tweede run klonk de slechtziende Eléonor al een pak vrolijker. “We hebben veel minder foutjes gemaakt en eindigen onze tweede run op 2 seconden van de nummer één, wat duidt op onze progressie.” Ook haar coach, Stefan Sazio, was tevreden. “Ik heb echt goede dingen gezien in deze tweede manche. Ze hebben gedurfd te skiën op hun niveau, naar hun waarde. Deze morgen was het al bij al ook niet slecht. Ze hebben gedurfd voluit te gaan en dan kunnen foutjes gebeuren.”

Eléonor Sana veroverde eerder het brons in de afdaling en werd zo de eerste vrouwelijke Belgische medaillewinnares ooit op de Paralympische Winterspelen. Vervolgens eindigde in de Super-G als vierde en in de Super Combiné als zesde. De Belgische vlaggendraagster werkt in Zuid-Korea donderdag nog de slalom af.

Balcaen had nog te veel last na val

Jasper Balcaen is woensdag niet gestart op de reuzenslalom. Balcaen, bezig aan zijn tweede paralympisch avontuur, ondervond tijdens de opwarming nog te veel last aan zijn rechterknie en - scheenbeen, na een val woensdag in de Super Combiné. Dat maakte het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) bekend.

“Tijdens de opwarming had ik te veel last van mijn scheenbeen en knie”, legde Balcaen uit. “Ik denk dat het niet te ernstig is, maar wil geen risico’s nemen, ook al is dit geen makkelijke beslissing om te nemen. Ik ben uiteraard zwaar teleurgesteld, want mijn familie is helemaal tot in Zuid-Korea gekomen om mij aan te moedigen.”

Jasper Balcaen heeft nog één wedstrijd voor de boeg. Zaterdag staat met de slalom zijn favoriete discipline op het programma. “Ik hoop dat deze beslissing me in staat zal brengen om goed te presteren in de slalom.”

Balcaen ging woensdag tijdens de Super-G, de eerste manche van de Super Combiné, spectaculair tegen de grond. “Er is geen breuk, noch een scheur”, was de Oost-Vlaming gerustgesteld na afloop.