Een goed huwelijk houdt je mager, toont nieuwe studie aan

Getrouwd zijn heeft heel wat gezondheidsvoordelen en daar is er nu nog eentje bijgekomen. Onderzoekers van Harvard konden namelijk vaststellen dat mensen die een goed huwelijk hebben waarbij de partners elkaar steunen minder kans lopen om gewicht bij te komen of op latere leeftijd obesitas te ontwikkelen.

Getrouwd zijn is goed voor de gezondheid: je leeft gemiddeld genomen langer en loopt onder andere minder kans op een hartaanval. Alleen moest daar één kanttekening bij geplaatst worden. Uit eerdere onderzoeken kon worden vastgesteld dat met het huwelijk ook wel de extra kilo's komen. Al blijkt het nieuwe onderzoek van Harvard T.H. Chan School of Public Health dat nu op lange termijn tegen te spreken. De studie, die werd gepubliceerd in Health Psychology, toont aan dat gelukkige getrouwde stellen net makkelijker hun gewicht behouden.

Om tot die conclusie te komen, werden 2.650 getrouwde mensen bevraagd. Zo moesten ze onder meer aangeven hoeveel steun ze kregen in hun relatie en ook de kwaliteiten van hun partner opnoemen. Vervolgens werden ze negen jaar lang van nabij gevolgd en werd hun gewicht bijgehouden. "Deze studie suggereert dat een ondersteunende relatie gelinkt kan worden aan een gezonder lichaamsgewicht op middelbare leeftijd", zegt co-auteur Ying Chen. "Dit is extra bewijs dat een positieve relatie goed is voor de gezondheid."

Lakser

Dat eerder onderzoek net het tegendeel aantoonde, verontrust de onderzoekers niet. Zij voerden namelijk hun studie uit bij mensen van middelbare leeftijd, terwijl de studie die een link vond tussen een huwelijksgeluk en gewichtstoename werd uitgevoerd bij pasgetrouwden. Die stelde dat jonge mensen die trouwen lakser worden over hun gewicht, omdat ze zich geen zorgen meer moeten maken over het vinden van een partner. Chen denkt dat ouder getrouwde koppels op termijn aan andere waarden belang beginnen hechten en gezondheid een prioriteit geven, maar dan buiten de context van het fysieke uiterlijk.