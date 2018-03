Opmerkelijke oproep van Gents theater: ISIS-strijders gezocht als acteurs

NTGent is op zoek naar teruggekeerde Syriëstrijders voor een theatervoorstelling over het Lam Gods, bericht Het Laatste Nieuws woensdag. Volgens regisseur Milo Rau zijn ze een moderne versie van de kruisvaarders.

‘Lam Gods’ wordt in het najaar de eerste NTGent-productie van Milo Rau, de nieuwe artistieke directeur van het gezelschap. Rau wil het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck omvormen tot een theaterstuk over de Gentse samenleving van vandaag. Productieleider Annabel Heyse zoekt daarom een reeks uiteenlopende profielen.

Een Adam en een Eva bijvoorbeeld. Maar ook Ridders van Christus, de kruisvaarders van destijds. “In onze moderne, superdiverse maatschappij moet het begrip kruisvaarder natuurlijk opengetrokken worden”, vindt Heyse. NTGent zoekt daarom naar “overtuigde gelovigen”. En dat gaat breed. “U vecht voor uw overtuigingen? U hebt gevochten voor IS?”

“Ik wil nu niet zeggen dat we actief IS-strijders aan het rekruteren zijn”, zegt Tom De Clercq, persverantwoordelijke van NTGent. “Maar als zo’n verhaal in de voorstelling past, sluiten we dat zeker niet uit.”

Arabist en jihadkenner Pieter Van Ostaeyen denkt dat de zoektocht moeizaam zal verlopen. Hij heeft ook ethische bedenkingen.