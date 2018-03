Alonso: "Ik overwoog om eind 2017 de F1 te verlaten"

McLaren F1-piloot Fernando Alonso heeft tijdens een interview met 'F1 Racing' toegegeven dat hij vorig jaar overwoog om de Formule 1 te verlaten.

De Spaanse tweevoudig F1-kampioen, en tevens teamgenoot van onze landgenoot Stoffel vandoorne, was vorig jaar bezig aan zijn derde teleurstellende seizoen op rij bij McLaren. Nog maar eens een seizoen waarin McLaren en Alonso niet competitief waren, laat staan voor overwinningen of de titel konden strijden, het was bijna het seizoen teveel voor de Spanjaard.

Al na enkele races was duidelijk dat 2017 een verloren seizoen zou worden voor McLaren-Honda. Alonso besloot dan maar om zijn kans te wagen in de Indy 500. Hij skipt daarvoor zelfs de F1-race in Monaco. Het was een nieuwe stap richting een eventuele 'Triple Crown' en Alonso overwoog zelfs om de Formule 1 eind 2017 vaarwel te zeggen.

"Ja, ik heb nagedacht over het overstappen naar andere raceklassen en afscheid te nemen van de Formule 1," zei Alonso in een exclusief interview met 'F1 Racing'. Nadat ik vorig jaar aan de Indy 500 deelnam, waren er enkele races in Oostenrijk en Silverstone waarbij ik dacht 'Misschien kan ik volgend jaar een andere raceklasse proberen. Ik zou me volledig kunnen toewijden aan de 'Triple Crown' en deelnemen aan de Indy en Le Mans. Misschien is dat het beste."

"Ik vond het echter niet het moment om de Formule 1 te verlaten, niet nu, niet na deze resultaten, niet met dit gevoel."

Alonso zou naar eigen zeggen spijt gehad hebben van dergelijke beslissing.

"Ik wist dat ik voor de rest van mijn leven spijt zou hebben en dat het me gedurende de rest van mijn racecarrière een slecht gevoel zou geven."

"Ik wil zeker en vast nog steeds successen boeken. Ik heb in de Formule 1 nog werk te doen, samen met McLaren," besloot Alonso.

Alonso zal dit jaar naast de Formule 1 ook deelnemen aan het World Endurance Championship. In het WEC zal hij met Toyota onder meer deelnemen aan de 24u van Le Mans.

