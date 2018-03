Carnavalswagen vat vuur onder brug over E314: snelweg helemaal dicht na dodelijk ongeval in file

Maasmechelen -

De ochtendspits verloopt woensdag erg moeizaam op de E314. De weg is ter hoogte van Maasmechelen in beide richtingen afgesloten na rookhinder, een carnavalswagen vatte vuur onder de snelweg. In de file die daarop ontstond, gebeurde een kettingbotsing waarbij één persoon om het leven kwam. Wie woensdagochtend vanuit Limburg richting Brussel rijdt moet meer dan 2 uur aanschuiven door een ongeval in Wilsele.