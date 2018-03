Fysicus Stephen Hawking overleden: “groot wetenschapper en buitengewone man”

De bekende fysicus Stephen Hawking is overleden op 76-jarige leeftijd. Dat deelt zijn familie woensdag mee. Hawking leed aan ALS.

“Professor Hawking overleed vreedzaam thuis in Cambridge in de vroege ochtend”, klinkt het in een persbericht dat zijn familie woensdagochtend verspreidde.

“We zijn diep bedroefd dat onze geliefde vader vandaag is overleden”, zeggen zijn kinderen Lucy, Robert en Tim.

Stephen Hawking krijgt ‘the Honorary Freedom of the City of London’, ter erkenning van zijn bijdrage aan de theoretische fysica en kosmologie. Foto: BELGAIMAGE

“Hij was een groot wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap nog vele jaren zal voortleven. Zijn moed en doorzettingsvermogen, samen met zijn genialiteit en humor inspireerde mensen over de hele wereld. Hij zei ooit: ‘Het universum zou niets zijn als het niet de thuis was van de mensen van wie je houdt.’ We zullen hem eeuwig missen.”

Hawking werd geboren op 8 januari 1942 in de Britse stad Oxford. Op zijn 21ste kreeg hij de diagnose van ALS. Dokters gaven hem nog twee jaar te leven, maar hij bleek een versie van de ziekte te hebben die trager ontwikkelde dan gebruikelijk. De ziekte kluisterde hem wel aan zijn elektrische rolstoel, en Hawking moest via een computersysteem en een artificiële stem communiceren.

Dat hield hem echter niet tegen om een indrukwekkende wetenschappelijke carrière uit te bouwen, met als ambitieus doel “een compleet begrip van het universum, waarom het is zoals het is en waarom het bestaat”. Naast zijn baanbrekende onderzoekswerk, doceerde hij tot 2009 als professor wiskunde aan de universiteit van Cambridge. Hij is als wetenschapper het meest bekend voor zijn werk over zwarte gaten en als auteur van de bestseller ‘A Brief History of Time’.

Hawking als personage in ‘The Simpsons’.

Het brede publiek kent hem vooral ook voor zijn opmerkelijke zelfrelativerende gevoel voor humor en verschijningen in populaire reeksen als ‘The Big Bang Theory’, ‘Star Trek’ en – met zijn computerstem – in ‘The Simpsons’ en het nummer ‘Keep Talking’ van Pink Floyd. Ook aan de op zijn leven gebaseerde blockbuster ‘The Theory of Everything’, waarmee Eddie Redmayne in 2015 een Oscar won voor zijn vertolking van Hawking, gaf de fysicus de toestemming om zijn auteursrechtelijk beschermde stem te gebruiken.

Naast zijn drie kinderen laat hij ook drie kleinkinderen achter.