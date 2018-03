VIDEO. De winnaars van Genks eerste beker na 20 jaar herenigd

In de aanloop naar de vijfde bekerfinale in de geschiedenis van de club verzamelden Het Belang van Limburg en KRC Genk afgelopen zondag de hoofdrolspelers van de allereerste bekerwinst in 1998. Het werd een onvergetelijke terugblik op de dag dat KRC Genk het ongenaakbaar gewaande Club Brugge met 4-0 versloeg en ook zelf een topclub werd.