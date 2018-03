Speler in derde provinciale én analist bij Club Brugge

Pieter Vanhoef voetbalt bij Maasland NO en analyseert jeugd van leider in eerste

Van de leider in eerste nationale tot een clubje in derde provinciale. Geef toe, veel groter kan een contrast moeilijk zijn. En toch combineert Peter Vanhoef, een 29-jarige leraar LO uit Kinrooi, de twee. Vanhoef voetbalt immers bij derdeprovincialer Maasland NO, maar is sinds dit seizoen ook video-analist bij Club Brugge. “Ik analyseer er de U13 tot U19”, aldus Vanhoef.