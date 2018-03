Noliko Maaseik maakt zich op voor een nieuwe topaffiche in de Champions League. Bij de laatste twaalf teams van Europa zit het, dat is geleden van het seizoen 2013-2014. Een erg knappe prestatie, al is ook een plaatsje bij de Final 6 geen krankzinnige droom. Vooruitblikken op het duel met het Russische Novosibirsk doen we met Jelte Maan, Luc Beesmans, Joel Banks en Mathi Raedschelders. We leggen hen elk een stelling voor.